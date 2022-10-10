Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины | 360°

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Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины

Президент Украины Зеленский: воздушная тревога не утихает по всей территории страны

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Воздушная тревога не утихает на всей территории Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города.

Сообщение о воздушной тревоге появилось в Telegram-канале офиса Зеленского. Подробностей там не привели.

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Местные СМИ сообщили, что о взрывах в Тернополе, Львовской области, Харьковской областях. По данным RT, в Харькове во многих районах города пропал свет. Также в ряде регионов Украины фиксируют проблемы с доступом в интернет, отметил РБК. Компания-перевозчик «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») сообщила о повреждении контактной сети на Западной Украине.

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В Telegram-канале военного корреспондента Юрия Котенка появилась информация о том, что один из взрывов в Киеве произошел рядом со зданием Службы безопасности Украины.

Владимир Зеленский

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