Взрыв прогремел рядом со зданием СБУ в Киеве | 360°

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10 октября 2022, 10:10

Взрыв прогремел рядом со зданием СБУ в Киеве

Военкор Котенок опубликовал видео взрыва рядом со зданием СБУ в Киеве

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Один из взрывов в Киеве произошел в районе офиса СБУ. Информация об этом появилась в Telegram-канале военного корреспондента Юрия Котенка.

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Ранее о нескольких взрывах в центре города сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко также написал в своем Telegram о взрыве в районе здания СБУ.

Местные СМИ сообщили о взрывах и в других регионах Украины, в частности, в Харьковской, Львовской областях и Тернополе. Появлялись сообщения, что во многих районах Харькове пропал свет, уточнил RT.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога действует на территории всей страны. Никаких подробностей он не привел. Readovka сообщила о попадании снаряда в пешеходно-велосипедный мост (мост Кличко) в Киеве.

Украина

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