«Мост Кличко» в Киеве оказался под ударом | 360°

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10 октября 2022, 10:10

«Мост Кличко» в Киеве оказался под ударом

Снаряд попал в «мост Кличко» в Киеве

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Киев оказался под обстрелом. Один из снарядов попал в «мост Кличко» в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

«Один из ударов пришелся по мосту имени Кличко в Киеве», — сообщили журналисты.

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В интернете появилось видео происшествия. Снаряд упал в районе моста, произошел взрыв. Пострадали стеклянные секции перехода.

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Мэр Виталий Кличко подтвердил в своем Telegram-канале, что ракеты прилетели в Шевченковский и Соломенский районы Киева. Правоохранители перекрыли центральные улицы.

«Мостом Кличко» назвали пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в центре Киева. Его открыли в мае 2019 года с участием градоначальника. По его словам, мост из стекла и металла длиной более 200 метров почти полностью сделали из материалов местного производства. На следующий день после открытия в одной из секций появилась трещина, во время замены — вторая, спустя год — еще одна. Мост закрыли на ремонт и запустили в 2021 году.

Виталий Кличко

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