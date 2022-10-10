Львов остался без горячей воды и света | 360°

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10 октября 2022, 11:01

Львов остался без горячей воды и света

Мэр Львова Садовой сообщил, что в городе нет света и горячей воды

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На объектах энергетической инфраструктуры Львовской области зафиксировали повреждения. Информация об этом появилась в Telegram-канале областной военной администрации.

Мэр города Андрей Садовой заявил, что во Львове прекращена подача горячей воды после остановки городских ТЭЦ, часть города осталась без света, написал ТАСС.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории страны.

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Несколько взрывов произошли в Киеве. Один из них — рядом со зданием Службы безопасности Украины, сообщил военкор Юрий Котенок.

О взрывах сообщили власти еще ряда регионов страны: Харьковской, Днепропетровской областей, Тернополя. В Черкасской области сообщили о возможных временных перебоях с энергоснабжением. По данным местных СМИ, проблемы со светом есть в нескольких районах Харькова.

Украина

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