Кличко заявил о нескольких взрывах в центре Киева | 360°

Мир 10 октября 2022, 08:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кличко заявил о нескольких взрывах в центре Киева Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города Соцсети

Читать 360tv в

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе утром 10 октября. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале. Политик добавил, что они прозвучали в Шевченковском районе.

Реклама

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют к месту [ЧП]. Детали позже», — написал Кличко.

Украинские СМИ сообщили о работе системы ПВО в городе. Никаких подробностей пока не приводится.

Информацию о взрывах также опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ. Официально эта информация подтверждена не была.

17 0 0 0 0 1