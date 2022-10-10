Кличко заявил о нескольких взрывах в центре Киева | 360°

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Кличко заявил о нескольких взрывах в центре Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе утром 10 октября. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале. Политик добавил, что они прозвучали в Шевченковском районе.

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«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют к месту [ЧП]. Детали позже», — написал Кличко.

Украинские СМИ сообщили о работе системы ПВО в городе. Никаких подробностей пока не приводится.

Информацию о взрывах также опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ. Официально эта информация подтверждена не была.

Украина

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