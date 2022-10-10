Электричество отключилось в Сумах после ракетного удара | 360°

Важное 10 октября 2022, 10:49 Поделиться Telegram

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Viber Электричество отключилось в Сумах после ракетного удара Электричество пропало в Сумах после ракетного удара РИА Новости

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Подача электричества остановилась в городе Сумы после ракетного удара. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Утром в понедельник серия взрывов произошла в ряде областей Украины. В Киеве власти приняли решение остановить работу красной ветки линии метрополитена и посоветовали жителям использовать подземные станции в качестве убежища.

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Кроме того, электричество полностью пропало в Харькове, взрывы зафиксировали в Тернополе и Львове.

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Журналисты американского телеканала BBC сумели снять последствия взрыва в прямом эфире.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил о воздушной тревоге по всей территории страны и посоветовал гражданам скрыться в укрытиях.

В Сети появились кадры с горящей ТЭЦ в Киеве.

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