Электричество отключилось в Сумах после ракетного удара | 360°

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Электричество отключилось в Сумах после ракетного удара

Электричество пропало в Сумах после ракетного удара

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Подача электричества остановилась в городе Сумы после ракетного удара. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Утром в понедельник серия взрывов произошла в ряде областей Украины. В Киеве власти приняли решение остановить работу красной ветки линии метрополитена и посоветовали жителям использовать подземные станции в качестве убежища.

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Кроме того, электричество полностью пропало в Харькове, взрывы зафиксировали в Тернополе и Львове.

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Журналисты американского телеканала BBC сумели снять последствия взрыва в прямом эфире.

Президент Украины Владимир  Зеленский в Telegram-канале сообщил о воздушной тревоге по всей территории страны и посоветовал гражданам скрыться в укрытиях.

В Сети появились кадры с горящей ТЭЦ в Киеве.

Специальная военная операция РФ на Украине

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