Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернополе | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 10:40 Поделиться Telegram

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Viber Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернополе Украинские СМИ сообщили о массированных ракетных обстрелах Львова и Тернополя Соцсети

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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Тернополе. По данным издания «Страна.ua», в части районов этих городов и Черкасской области вероятные сбои в энергоснабжении произошли из-за обстрелов.

Эту информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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«После сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество», — написал Геращенко в своем Telegram-канале.

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Также украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве. Момент взрыва прервал утренний эфир BBC. Телеканал опубликовал видео, которое распространилось в соцсетях.

Серия взрывов раздалась в Киеве утром в понедельник. В Сети появились кадры горящей станции ТЭЦ. Видео с последствиями ЧП появилось в соцсетях.

Воздушная тревога не утихает на всей территории Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города.

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