Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области | 360°

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Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Telegram-канал Рыбарь: Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области получила повреждения

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Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области получила повреждения сегодня утром, сообщил Telegram-канал Рыбарь, не приводя никаких подробностей. Официального подтверждения этих данных не было.

Ранее администрация Львовской области сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. Мэр Львова заявил, что в городе временно нет света и горячей воды.

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По данным местных СМИ, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области есть проблемы с доступом с интернетом. Компания «Укрзализныця» заявила о повреждении контактной сети на Западной Украине, из-за этого возможна задержка поездов, сообщил РБК.

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Несколько взрывов произошли сегодня в Киеве. Один из них, по предварительным данным, произошел в районе офиса Службы безопасности Украины.

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