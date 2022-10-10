Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области | 360°

Мир 10 октября 2022, 11:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Telegram-канал Рыбарь: Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области получила повреждения РИА Новости

Читать 360tv в

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области получила повреждения сегодня утром, сообщил Telegram-канал Рыбарь, не приводя никаких подробностей. Официального подтверждения этих данных не было.

Ранее администрация Львовской области сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. Мэр Львова заявил, что в городе временно нет света и горячей воды.

Реклама

По данным местных СМИ, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области есть проблемы с доступом с интернетом. Компания «Укрзализныця» заявила о повреждении контактной сети на Западной Украине, из-за этого возможна задержка поездов, сообщил РБК.

Реклама

Несколько взрывов произошли сегодня в Киеве. Один из них, по предварительным данным, произошел в районе офиса Службы безопасности Украины.

0 0 0 0 0 0