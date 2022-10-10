Электричество пропало в Харькове после взрывов | 360°

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Электричество пропало в Харькове после взрывов

RT: электричество пропало в Харькове после взрывов

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Серия мощных взрывов произошла в Харькове, во многих районах города пропал свет. Об этом написал RT со ссылкой на украинские СМИ.

Также ранее стало известно о серии взрывов в ряде районов Киева. Городская мэрия вынужденно остановила движение красной ветки метро и призвала жителей использовать подземные станции в качестве укрытий.

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Кроме того, украинское издание Страна.ua написало о взрывах в Ивано-Франковске, Львове и Днепропетровске.

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Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что по всей Украины действует воздушная тревога.

Специальная военная операция РФ на Украине

Харьков

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