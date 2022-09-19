России пора вспомнить уроки истории: по терроризму предлагают ударить террором | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 20:07 (обновлено: 19 сентября 2022, 21:10) Поделиться Telegram

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Viber Терроризм стал государственной политикой Украины. России пора вспоминать уроки истории Экс-депутат Рады Олейник: против украинских террористов пора вводить трибуналы Telegram

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Украинская власть проводит преступную политику, откровенно копируя методы бандеровцев. ВСУ обстреливают мирные города и поселки, диверсанты устраивают взрывы, убивая людей. Однако мировая общественность предпочитает этого не видеть. Похоже, России стоит вспомнить методы борьбы с белым террором и националистами, возродив трибуналы, заявил «360» бывший депутат Рады Владимир Олейник.

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Новые теракты

Украинские военные 19 сентября снова обстреляли мирных жителей Донецка. Целью стала площадь Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города. В результате 13 человек погибли, есть раненые. Мэр Алексей Кулемзин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с последствиями атаки.

Кроме того, пострадали фасады зданий, выбиты стекла в окнах нескольких жилых домов, детском саду и гимназии. Снаряды повредили газовую трубу и высоковольтное оборудование, из-за чего в двух районах Донецка — Кировском и Ленинском — лифты снова заработают не раньше 30 сентября.

Около полудня ВСУ обстрелял поселок Широкая Балка, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Снаряды повредили жилой дом. Спустя несколько часов украинская сторона открыла огонь по поселку Гольмовскому: разрушен один жилой дом, поврежден газопровод. Накануне, 18-го числа, в Никитовском районе Горловки погибли пять человек.

Взрывы от Украины

Хотя западный мир предпочитает не замечать этих нападений, их трудно квалифицировать иначе, как теракты. Впрочем, «классических» терактов Украина тоже не чурается. Совсем недавно, 16 сентября, в результате взрыва в здании Генеральной прокуратуры ЛНР погибли глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Ранее, 7 сентября, взрыв прогремел в штабе движения «Мы вместе с Россией» на улице Ломоносова в Мелитополе. Представители местной администрации заявили, что это стало местью за желание жителей Запорожской области провести референдум о вхождении в состав России.

За день до этого в центре Бердянска взорвалась машина коменданта города Артема Бардина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Помимо этого, пострадали еще три гражданских автомобиля. Преступников ищут, им грозит как минимум 15 лет лишения свободы, сообщили представители правоохранительных органов.

Смерть Дарьи Дугиной

Самым резонансным террористическим актом последнего времени стало убийство Дарьи Дугиной. Вечером 20 августа дочь российского философа Александра Дугина возвращалась домой с фестиваля «Традиция». На Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа, ее внедорожник взорвался.

Оперативники быстро установили подозреваемых: ими оказались граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко. Женщина вместе с 12-летней дочкой пересекла границу на Mini Cooper, в Москве пользовалась чужим паспортом и казахстанскими автомобильными номерами. Мужчина прибыл из Эстонии.

Вовк успела скрыться в Эстонии, прежде чем ее личность установили. В Таллине не стали это опровергать, однако больше никакой информации не предоставили и обвинили ФСБ России в провокации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна непричастна к убийству Дугиной.

Последнее утверждение вызывает законный скепсис, так как специалисты уверены: без помощи и поддержки украинских спецслужб нападение бы не состоялось. Хакер из группы RahDit отметил, что террористы явно получили взрывчатку уже в России, как и деньги на проживание.

Спецслужбы Украины на побегушках у Запада

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал «360», что террористическая деятельность стала частью государственной политики Украины. Можно перечислить целый список диверсий против руководства Донбасса, причем многие из них произошли еще до специальной военной операции.

«Однако мы ни разу не видели, чтобы такую деятельность проводила Россия или тот же Донбасс. Потому что подобные действия невозможны для нормального правового государства: в нем принято принимать юридические решения, на основании которых действуют соответствующие органы», — сказал Олейник.

Он напомнил, что сам Зеленский во время одного из выступлений откровенно заявил, что накажет самых известных российских журналистов. Собеседник «360» подчеркнул, что подобное не входит в компетенции президента: только судебная власть вправе определять чью-либо вину и назначать наказание.

«Сегодня мы наблюдаем, как безо всяких реальных правовых оснований незаконно даются команды на убийство и терроризм. Этим занимаются специальные службы, которые завербовали множество людей для подобной деятельности, так называемые спящие ячейки», — добавил бывший депутат.

По его словам, украинские спецслужбы уже не работают самостоятельно, их курируют старшие коллеги из США и Великобритании, которые благословляют совершение террористических актов. Потому трудно поверить, что мировые лидеры не знают, кто, например, обстреливал Запорожскую АЭС.

Против террористов пора применять жесткие меры

Вспоминая убийство Дугиной, Олейник отметил, что пока неизвестно, живы ли подозреваемая в теракте Наталья Вовк и ее помощник Богдан Цыганенко. Как правило, таких людей «убирают», особенно после того, как они прокололись и попали в объектив видеокамер.

«Никто не предполагал, что Вовк так засветят на видеокамерах. Думаю, этой женщины уже нет в живых. Зачем она нужна? Это лишний свидетель, который когда-нибудь сможет указать на кураторов и организаторов преступления», — объяснил он.

Олейник напомнил, что в Херсонской и Запорожской областях сейчас происходят массовые террористические акты против руководства регионов. Подобными методами действовали бандеровцы примерно до 1957 года.

«После того как Красная армия освободили Западную Украину, там активно действовали бандеровские группировки. Они убили порядка четырех тысяч учителей и врачей, которых направили туда лечить и учить. Это идеология и методы терроризма, да и сам лидер украинских националистов Степан Бандера был террористом номер один», — сказал Олейник.

Чтобы остановить лавину террора, нужно знать и помнить историю, считает экс-депутат. Когда во время Гражданской войны против нового руководства молодых республик Советского Союза применили белый террор, ответом стал красный террор.

«Я не призываю убивать, но пора сокращать сроки расследования, увеличивать максимальное наказание, чтобы все понимали: это не обычное преступление. Террористов нужно резко останавливать, пора вспоминать уроки истории, вводить трибуналы», — подытожил он.

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