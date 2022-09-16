Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве здания | 360°

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Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве здания

«112»: генпрокурор ЛНР Горенко погиб при взрыве здания

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Взрыв в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики унес жизнь генерального прокурора Сергея Горенко. Информацию о его гибели предоставил Telegram-канал «112».

Эпицентр взрыва пришелся прямо на кабинет Горенко. Многочисленные ранения получила его заместитель — Екатерина Стегленко. На месте работают оперативные службы.

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Кроме того, по данным ТАСС, в результате взрыва в административном здании также пострадали несколько человек. Их прибывшие на место ЧП спасатели выносили на носилках. Здание по-прежнему оцеплено, в него пускают только силовиков и сотрудников Генпрокуратуры.

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В этот же день украинские военные обстреляли правительственное здание в Херсоне в тот момент, когда в нем проходило совещание глав администраций и округов. Очевидцы рассказали о пяти ракетах американской РСЗО HIMARS, которые упали в центре города. Местные жители получили ранения, один человек погиб.

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