Власти Запорожья сообщили о теракте в Мелитополе | 360°

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Власти Запорожья сообщили о теракте в Мелитополе

Власти Запорожья сообщили о теракте в штабе движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе

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Украина совершила теракт в здании мелитопольского штаба движения «Мы вместе с Россией», написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что специалисты уточняют данные о пострадавших.

По словам члена главного совета ВГА региона, все случилось на улице Ломоносова, 234.

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«Сегодня ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ», — написал Владимир Рогов.

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Представитель областной администрации подчеркнул, что обстрелы мирных жителей по вечерам и ночью — все, на что способны украинские власти.

«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства», — резюмировал Рогов.

Накануне в центре Бердянска прогремел взрыв. Взорвалась машина городского коменданта, с тяжелыми травмами его доставили в больницу. Власти города назвали случившееся терактом.

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