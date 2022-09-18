Пять человек погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ | 360°

Все новости

Мир

18 сентября 2022, 20:48

Поставки оружия на Украину назвали бизнесом США и Великобритании

Криминал

18 сентября 2022, 20:33

Российского чиновника отправили под домашний арест по делу о взятках

Реклама

Мир

18 сентября 2022, 20:16

Почти 60% жителей Германии признались в страхе от невозможности заплатить за свет и газ

Происшествия

18 сентября 2022, 20:11

Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Омска

Криминал

18 сентября 2022, 20:03

Полицейского застрелили в Забайкалье во время командировки

Мир

18 сентября 2022, 19:52

Пять человек погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мир

18 сентября 2022, 19:25

Жители Великобритании пожаловались на проблемы с содержанием украинских беженцев

Мир

18 сентября 2022, 19:22

Байден признал, что у США нет доказательств поставок Китаем оружия России

Мир

18 сентября 2022, 19:14

Заявление о неестественных границах Украины назвали «исторической правдой»

Мир

18 сентября 2022, 19:52

Пять человек погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о пяти жертвах обстрела со стороны ВСУ

Читать 360tv в

Жертвами обстрелов ВСУ по Горловке стали пять человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Информацию о погибших он опубликовал в своем Telegram-канале.

«К величайшему сожалению, в результате обстрелов Горловки со стороны украинских неонацистов сегодня погибли пять мирных граждан. Светлая память», — написал Приходько.

Реклама

По его данным, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки. Серию прилетов также зафиксировали в поселке шахты имени Изотова и около поселка станции Никитовка. Кроме того, из-за атаки украинских военных оказался обесточен поселок Металлобазы и район Гольмовского поворота. Без электроэнергии остались 1543 потребителя.

Реклама

Украинские военные 18 сентября обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле ранения получила пожилая женщина. А в поселке шахты имени Абакумова зафиксировали прямые попадания в два частных дома.

ВСУ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама