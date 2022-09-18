Пять человек погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ | 360°

Мир 18 сентября 2022, 19:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пять человек погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько сообщил о пяти жертвах обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жертвами обстрелов ВСУ по Горловке стали пять человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Информацию о погибших он опубликовал в своем Telegram-канале.

«К величайшему сожалению, в результате обстрелов Горловки со стороны украинских неонацистов сегодня погибли пять мирных граждан. Светлая память», — написал Приходько.

Реклама

По его данным, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки. Серию прилетов также зафиксировали в поселке шахты имени Изотова и около поселка станции Никитовка. Кроме того, из-за атаки украинских военных оказался обесточен поселок Металлобазы и район Гольмовского поворота. Без электроэнергии остались 1543 потребителя.

Реклама

Украинские военные 18 сентября обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле ранения получила пожилая женщина. А в поселке шахты имени Абакумова зафиксировали прямые попадания в два частных дома.

0 0 0 0 0 0