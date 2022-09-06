Власти Бердянска назвали терактом взрывы у городской администрации | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:25)

Власти Бердянска назвали терактом взрывы у городской администрации

Власти Бердянска сообщили о подрыве машины коменданта города у здания администрации

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Во вторник в центре Бердянска взорвалась машина коменданта города Артема Бардина. Мужчину госпитализировали, медики оказывают ему помощь, сообщили в городской военно-гражданской администрации (ВГА).

«Террористы киевского режима продолжают пытаться запугивать жителей освобожденных территорий», — заявили в городской мэрии.

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Там добавили, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. В результате взрыва пострадали еще три гражданских автомобиля.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также назвал случившееся терактом. В своем Telegram-канале он призвал граждан быть внимательными и сообщать в полицию о подозрительных предметах.

Мэр Бердянска Александр Сауленко пообещал сделать город «жемчужиной Азовского моря» в случае вхождения в состав России. По его словам, горожане понемногу возвращаются к мирной жизни.

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