Замгенпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко погибла при взрыве в Луганске | 360°

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Замгенпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко погибла при взрыве в Луганске

МВД ЛНР сообщило о гибели замгенпрокурора ЛНР Екатерины Стегленко

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Заместитель генпрокурора Луганской Народной Республики Екатерина Стегленко, получившая ранения при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, погибла, сообщил ТАСС полковник МВД ЛНР. Ранее стало известно о гибели генпрокурора Сергея Горенко.

По предварительным данным, эпицентр взрыва пришелся прямо на кабинет Горенко. На месте работают оперативные службы.

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По информации ТАСС, в результате взрыва пострадали несколько человек. Здание оцепили. Все обстоятельства ЧП уточняются. Источник «Интерфакс-Юг» сообщил, что в здании главного надзорного ведомства сработало самодельное взрывное устройство.

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