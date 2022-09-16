Замгенпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко погибла при взрыве в Луганске | 360°

Мир 16 сентября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Замгенпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко погибла при взрыве в Луганске МВД ЛНР сообщило о гибели замгенпрокурора ЛНР Екатерины Стегленко Официальный сайт

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Заместитель генпрокурора Луганской Народной Республики Екатерина Стегленко, получившая ранения при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, погибла, сообщил ТАСС полковник МВД ЛНР. Ранее стало известно о гибели генпрокурора Сергея Горенко.

По предварительным данным, эпицентр взрыва пришелся прямо на кабинет Горенко. На месте работают оперативные службы.

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По информации ТАСС, в результате взрыва пострадали несколько человек. Здание оцепили. Все обстоятельства ЧП уточняются. Источник «Интерфакс-Юг» сообщил, что в здании главного надзорного ведомства сработало самодельное взрывное устройство.

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