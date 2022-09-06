Власти Запорожья пообещали причастным к теракту в Бердянске минимум 15 лет колонии | 360°

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Власти Запорожья пообещали причастным к теракту в Бердянске минимум 15 лет колонии

Глава ВГА Запорожья Балицкий поручил наказать причастных к теракту в Бердянске

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Причастным к совершению теракта в Бердянске грозит минимум 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, написал в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. Он сообщил, что поручил найти преступников и привлечь их к ответственности.

Областное МВД возбудило уголовное дело, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По словам Балицкого, стражи правопорядка опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

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«Преступники будут найдены. Самое мягкое, что ждет таких людей, — это 15 лет колонии строгого режима», — заявил Балицкий. Он добавил, что такое же наказание применят к тем, кто знает о готовящихся преступлениях, но не сообщает в правоохранительные органы.

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«Мы, жители Запорожской области, стоим за мир на нашей родной земле!» — добавил глава ВГА региона.

Днем 6 сентября в центре Бердянска взорвалась машина военного коменданта города Артема Бардина. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Врачи борются за жизнь мужчины.

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