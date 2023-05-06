Происшествия 06 мая 2023, 16:35 Случайная жертва и подозреваемый-рецидивист. Что известно о покушении на Захара Прилепина МВД: подозреваемый по делу о подрыве машины писателя Прилепина был судим РИА «Новости»

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Автомобиль, в котором был писатель Захар Прилепин, подорвали в Нижегородской области. «360» собрал всю известную информацию о случившемся.

Что случилось

Audi Q7 взорвался сегодня около 11:00 в Борском районе. СМИ сообщали, что Захар Прилепин ехал к родственникам и был на заднем сиденье. Также была информация о том, что в машине была дочь писателя, но ее высадили незадолго до происшествия. Позже Telegram-канал BRIEF сообщил, что в момент взрыва из машины вышли и Прилепин, и его дочь, внутри остался только водитель.

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Самодельное взрывное устройство заложили в днище машины. В момент прибытия иномарки в заданную точку его привели в действие дистанционно.

В итоге дочь писателя не пострадала, сам Прилепин получил ранения обеих ног, а водитель погиб на месте.

Писателю, по словам его жены, часто поступали угрозы, но в последнее время в этом плане не происходило ничего особенного.

Состояние Прилепина

Первоначально информация о том, что произошло с писателем, была противоречивой. Его пресс-секретарь, а затем и глава региона Глеб Никитин заявили, что он «в порядке», однако СМИ со ссылкой на источники сообщали о тяжелом состоянии пострадавшего.

В итоге МВД России подтвердило, что Прилепин ранен. Telegram-канал «112» уточнял, что его доставят в Москву на вертолете и будут лечить в одном из лучших медицинских учреждений столицы.

Что известно о погибшем

Полиция и СК подтвердили, что жертвой взрыва стал один человек — водитель автомобиля. СМИ добавили, что это помощник Прилепина.

По информации Telegram-канала Baza, погибший — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в Луганской Народной Республике и перебрался в Нижегородскую область пять лет назад. Именно в этом регионе живут Прилепин с семьей. Позже пресс-служба Прилепина сообщила, что Шубин был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии.

Расследование

После происшествия на место сразу же выехали следователи, криминалисты, оперативники, также работали взрывотехники. СК возбудил уголовное дело. Случившееся квалифицировали как теракт. Силовики устанавливают все обстоятельства преступления. Они назначат необходимые судебные экспертизы.

Правоохранители по горячим следам задержали в Нижегородской области человека, который может быть причастен к покушению. Трое участковых поймали его возле лесного массива, выполняя план «Перехват». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 30-летний задержанный ранее был судим. Его доставят в отдел полиции, а затем передадут следователям. Правоохранители продолжают искать соучастников преступления.

Реакция

Официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала Прилепину скорейшего выздоровления и подчеркнула, что «киевский режим войдет в историю как террористическая, экстремистская структура», которую создали США.

О том, что за подрывом могут стоять укронацисты, заговорил и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев. Он пояснил «360», что у преступников мог быть план по уничтожению известных личностей, но при этом их действия не слишком разумны — они пытаются уничтожить буквально всех, до кого могут добраться. Терентьев назвал случившееся «акцией запугивания русского народа».

Телеведущая Ксения Собчак отметила, что теракт — «всегда мерзость и подлость». Она понадеялась, что врачи сделают для раненого писателя все возможное.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что покушение связано с деятельностью и патриотизмом писателя и направлено «против всех патриотов в его лице». Он также заметил, что к подобным методам часто прибегает Украина.

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов назвал происшествие «страшным терактом» и выразил уверенность в том, что виновных найдут и накажут.

А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признался, что как раз хотел сегодня поблагодарить Захара Прилепина за заявление в поддержку частной военной компании.

РИА «Новости»

Захар Прилепин известен не только как писатель и публицист, но и как активный политический и общественный деятель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», основатель движения и гвардии Захара Прилепина, член центрального штаба Общественного народного фронта, представитель Общественного совета при Минкульте России. Также работал на разных должностях в МХАТ имени Максима Горького. Прилепин — лауреат премии правительства России в области культуры.

С 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза, Британии и других стран.