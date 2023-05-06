Путешествия 06 мая 2023, 13:26 Жена Прилепина рассказала, что писателю постоянно поступали угрозы Baza: Жена Захара Прилепина рассказала о постоянных угрозах писателю РИА «Новости»

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Жена Захара Прилепина, автомобиль которого подорвали в Нижнем Новгороде, сообщила, что писателю постоянно поступали угрозы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«При этом, как она рассказала сотрудникам полиции, в последнее время не было „ничего из ряда вон выходящего“», — написал канал.

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В машине с писателем Захаром Прилепиным ехала его дочь. Девочку высадили незадолго до взрыва автомобиля. Публициста госпитализировали с ранением ног.

На месте взрыва автомобиля, на котором передвигался писатель, работают правоохранители. Они выясняют причины и устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщил РБК, по факту взрыва машины Прилепина завели уголовное дело. Писатель возвращался в Москву с территории ЛДНР. Злоумышленники могли сопровождать его машину и прикрепить взрывное устройство под капот авто, когда писатель был в кафе в Нижнем Новгороде.