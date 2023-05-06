Происшествия 06 мая 2023, 14:54 Следком квалифицировал покушение на Прилепина как теракт СК РФ завел уголовное дело после подрыва машины Прилепина по статье «теракт» Пресс-служба Следственного комитета

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ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина завел уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«По данным следствия, сегодня около 11:00 часов в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб», — сообщили в пресс-службе.

Погибшим, по предварительным данным, оказался 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Он служил в ЛНР, а в 2018 Шубин переехал в Нижегородскую область.

Прилепин пострадал, его госпитализировали с ранением обеих ног. Раненого мужчину доставят в Москву на вертолете. Известно, что в машине с публицистом ехала его дочь, но она успела выйти.

Жена Прилепина призналась, что писателю постоянно поступали угрозы. Депутат Игорь Ананских предположил, что это был террористический акт, направленный на всех патриотов страны. Полиция задержала возможного причастного к покушению на писателя.

Ранее Следком показывал фото с места взрыва машины. Взрыв был такой силы, что в земле осталась воронка. Предположительно, взрывное устройство привели в действие дистанционно.