Эксклюзив 06 мая 2023, 13:38 «Террористический акт, направленный на всех патриотов». Депутат Игорь Ананских — о покушении на Захара Прилепина Депутат Госдумы Игорь Ананских назвал террористическим актом покушение на Прилепина РИА «Новости»

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В Нижегородской области совершено покушение на общественного деятеля Захара Прилепина — взорвали автомобиль, на котором он передвигался. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение, что случившееся связано с деятельностью писателя и его патриотической жизненной позицией, которая не всем нравилась, особенно за границей.

«Безусловно, этот террористический акт, который направлен в его лице, против всех патриотов, защитников отечества», — сказал депутат.

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Он высказал уверенность, что за происшествием стоит украинское государство, поскольку именно оно прибегает к подобным фашистским методам, покушаясь на жизни простых людей.

Ананских осудил подобные действия. Он также пожелал пострадавшим выздоровления.

Днем 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительной информации, писатель г оспитализирован с ранением ног.