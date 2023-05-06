Происшествия 06 мая 2023, 14:19 Машину Прилепина взорвали в момент ее разгрузки — журналист Журналист Петров: машину Прилепина взорвали при помощи системы ГЛОНАСС РИА «Новости»

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Машина писателя Захара Прилепина взорвалась во время ее выгрузки, рассказал журналист Эдуард Петров. По словам ведущего телеканала «Россия 1», взрывное устройство привели в действие дистанционно, сообщил Telegram-канал BRIEF.

Петров отметил, что Захар Прилепин и его дочь вышли из автомобиля, а водитель остался внутри. По данным журналиста, сигнал для приведения взрывного устройства «прошел через ГЛОНАСС». Издание уточнило, что злоумышленники не преследовали писатели, а бомба сработала в момент прибытия машины в заданную точку.

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В Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, перевозивший Захара Прилепина. По предварительной информации, он ехал к своей семье, а незадолго до взрыва из машины высадили его дочь, она не пострадала. В результате взрыва писатель получил ранения обеих ног, а водитель погиб на месте. Публициста на вертолете отправят в Москву.

Жена писателя рассказала о поступавших ему угрозах, а СК возбудил уголовное дело. В МВД сообщили, что правоохранители задержали возможного причастного к совершению преступления.