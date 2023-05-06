Происшествия 06 мая 2023, 13:56 Раненого Прилепина доставят в Москву на вертолете — СМИ Telegram-канал «112»: раненого при взрыве писателя Прилепина доставят в Москву вертолетом Соцсети

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Писателя Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве в автомобиле, доставят в Москву на вертолете. Об этом написал Telegram-канал «112».

Также сообщается, что Прилепина будут лечить в одном из лучших медицинских учреждений столицы. В каком именно — канал не уточнил.

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Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, подорвали сегодня в Нижегородской области. В результате погиб один человек — по предварительной информации, его помощник. Сам писатель ранен. СМИ пишут, что у него ранения обеих ног.

На место оперативно направили следователей и криминалистов. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва. Жена Прилепина рассказала, что ему постоянно угрожали.

По некоторым данным, в машине была дочь писателя, но ее высадили незадолго до взрыва.

Следственный комитет опубликовал кадры с места происшествия.