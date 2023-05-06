Эксклюзив 06 мая 2023, 13:10 «Виновные будут найдены». Депутат Колунов заявил, что покушавшихся на Прилепина накажут Депутат ГД Колунов: покушение на Прилепина совершили при участии украинских спецслужб РИА «Новости»

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Покушение на писателя Захара Прилепина совершили не без участия украинских спецслужб, рассказал «360» депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов. По его словам, правоохранители найдут и накажут ответственных за совершение преступления.

Парламентарий назвал случившееся «страшным терактом», совершенным при участии спецслужб Украины. Он напомнил, что ответственность за покушение на Захара Прилепина взяла на себя организация, которая занимается разбоем и провокациями в новых регионах страны.

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В Нижегородской области, где взорвался автомобиль писателя, установили блок-посты. Правоохранители проверяют все машины, а выезд временно ограничили.

«Уверен, виновные будут найдены и наказаны, а террористический киевский режим в скором времени прекратит свое существование», — отметил Колунов.

Audi Q7 Прилепина взорвалась в Нижегородской области 6 мая. В результате ЧП погиб водитель автомобиля. Публициста доставили в больницу с ранениями ног.