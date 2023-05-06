Происшествия 06 мая 2023, 13:46 Следователи возбудили уголовное дело после подрыва машины Прилепина СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту подрыва машины писателя Прилепина Соцсети

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в автомобиле писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко. Ее комментарий появился в Telegram-канале СК.

«По факту подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело», — рассказала официальный представитель Следкома.

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Она добавила, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место направили следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра Следственного комитета.

Автомобиль, в котором находился писатель, сегодня подорвали в Нижегородской области. По данным МВД, Прилепин получил ранения. СМИ написали, что его госпитализировали с ранением обеих ног. Еще один человек в результате взрыва погиб. По предварительным данным, это помощник Захара Прилепина.