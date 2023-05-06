Эксклюзив 06 мая 2023, 12:16 Автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали в Нижнем Новгороде. Помощница рассказала о его состоянии «112»: в Нижнем Новгороде взорвали Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин РИА «Новости»

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В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, сообщил Telegram-канал «112». На место происшествия прибыли представители экстренных служб. Помощница публициста Людмила Зуева подтвердила «360» информацию о ЧП.

«Да, это так. Захар жив, погиб помощник», — ответила Зуева на вопрос о подрыве автомобиля Прилепина.

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«Главное, что он жив. Для нас всех это самое главное», — рассказал «360» другой помощник писателя Дмитрий Кузнецов.

По данным издания, взрыв раздался в Audi Q7. В результате ЧП писатель получил ранения. Прибывшие на место медики начали оказывать ему помощь.

Telegram-канал Shot сообщил, что Прилепин направлялся к родственникам, он был на заднем сиденье. Взрывное устройство сработало под днищем иномарки, водитель погиб на месте. Telegram-канал Baza уточнил, что машина взорвалась в районе деревни Пионерское. Источники телеканала РЕН ТВ добавили — в результате ЧП пострадали два человека.