Криминал 06 мая 2023, 14:05 Полиция задержала возможного причастного к покушению на Прилепина МВД сообщило о задержании возможного причастного к покушению на писателя Захара Прилепина РИА «Новости»

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Правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к покушению на писателя Захара Прилепина, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Днем 6 мая в Нижегородской области взорвалась машина публициста.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — процитировало Ирину Волк издание «МВД Медиа».

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Помощница Захара Прилепина Людмила Зуева ранее подтвердила «360», что машина писателя взорвалась в Нижегородской области. Сам публицист остался жив, погиб его водитель.

Пострадавший получил ранения ног, его доставили в больницу. Позже стало известно, что для оказания медицинской помощи его отправят в Москву на вертолете. Супруга публициста заявила, что в последнее время он получал угрозы в свой адрес.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту подрыва автомобиля Прилепина. Представители ведомства опубликовали фото с места происшествия — иномарка писателя перевернулась, а под ней образовалась большая воронка.