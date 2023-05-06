Происшествия 06 мая 2023, 13:09 Прилепина госпитализировали с ранением ног — СМИ ТАСС: писателя Прилепина после взрыва госпитализировали с ранением ног

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Писателя Захара Прилепина, покушение на которого предприняли в Нижнем Новгороде, госпитализировали с ранением обеих ног. Об этом написал ТАСС со ссылкой на медиков.

«У пострадавшего ранения обеих ног, он госпитализирован», — информировал собеседник агентства.

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Автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижнем Новгороде. На место выехали следователи и криминалисты. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Прилепин «в порядке», те же слова ранее принадлежали пресс-секретарю писателя. Подробностей о его состоянии они не предоставили. При этом СМИ написали, что после покушения Прилепина госпитализировали.

Известно также, что в машине была его дочь, но ее высадили незадолго до взрыва. Захар Прилепин был на заднем сидении. По некоторым данным, его помощник погиб. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение, указала на то, что США и Британия «выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим».