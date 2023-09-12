Происшествия 12 сентября 2023, 16:31 «Даже перепугаться не успели». Как экипажу «Уральских авиалиний» удалось спасти жизни 159 пассажирам Экс-пилот Романов: отказ одной из систем гидравлики не важен для полета Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области / РИА «Новости»

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Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться на пшеничное поле. Посадка прошла мягко, никто из людей не пострадал, лайнер не поврежден. Всех пассажиров отправили поездом, а вот Airbus придется распилить, чтобы вывезти с поля.

Самолет сел на поле в Новосибирской области

Утром 12 сентября, в 05:44 по московскому времени, у авиалайнера «Уральских авиалиний» Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, выявили неполадки. Летчикам пришлось совершить экстренную посадку на пшеничном поле Убринского района Новосибирской области.

На борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Медпомощь потребовалась пятерым взрослым: у троих поднялось артериальное давление, двоих с ушибами отправили в местную центральную районную больницу на рентген.

Пассажиры и бортпроводники выбрались на землю с помощью надувных трапов. На автобусах людей отвезли в районный Дом культуры и накормили. Самолет цел, пожара удалось избежать. Росавиация, прокуратура и Следственный комитет выясняют причины аварии.

Сотрудники СК возле самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области / РИА «Новости»

Что говорят пассажиры

По словам одной из пассажирок, на подлете к Омску им сообщили, что сесть там будет нельзя из-за нелетной погоды, поэтому рейс перенаправляют в Новосибирск. Позже людям объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, и лайнер сел на поле.

«Возгорания никакого не было — так, один бок немного закоптился. Приехали автобусы, пожарные. Ручную кладь спустили, люди разобрали свои вещи», — сказала женщина.

Во время посадки один из пассажиров признался, что напугал свою девушку, отправив ей трогательное сообщение. Когда стюардессы начали инструктаж действий при экстренной ситуации, мужчина решил, что борт падает. Он признался в любви и попрощался по СМС.

Юлия Машарова, которая вместе с мужем тоже летела на рейсе Сочи — Омск, объяснила «360», что проспала весь полет. Она проснулась лишь во время предупреждения, что посадки в Омске не будет и борт следует до Новосибирска.

«По пути в Новосибирск, за пять минут до снижения, нам сообщили, что будет аварийная посадка. Предупредили, показали, как группироваться, как себя вести, что делать, как эвакуироваться. Экипаж все делал для того, чтобы пассажиры раньше времени панику не поймали. Поэтому мы даже перепугаться не успели», — сказала Машарова.

Хотя многие были напуганы, в основном все вели себя спокойно, отметила женщина. Когда открыли аварийные люки и развернули надувные трапы, люди друг за другом скатились вниз и отбежали от самолета подальше.

Уже потом поняли, что произошло, плакали и поздравляли друг друга с днем рождения. Все хорошо кончилось благодаря вот экипажу и их слаженным действиям. Хочется передать слова огромной благодарности за их мужество и профессиональное мастерство! Юлия Машарова

Еще в воздухе экипаж связался с землей и сообщил о том, что будет садиться на поле. К моменту посадки все экстренные службы были готовы, только ждали, куда именно приземлится лайнер.

«Они за минут 15 до нас добрались: пожарные, скорая, автобусы — все за нами приехали. Быстро всех забрали и увезли в поселок городского типа в ДК. От нас не отходили, работали с нами психологи, детей всех проверили, потом включили им мультики, чтобы отвлечь», — подчеркнула Машарова.

Она уточнила, что все негативные моменты были сглажены радушным гостеприимством и профессиональной помощью. Пассажиров довезли до Омска по железной дороге, дали в дорогу воду и еду.

Для доставки людей специально выделили поезд, подтвердила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Кроме того, каждый пассажир утреннего рейса «Уральских авиалиний» получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Экипаж наградят

Причиной экстренной посадки самолета в Новосибирской области стали проблемы с гидросистемой. Когда она отказала, экипаж начал опасаться, что им может не хватить длины взлетно-посадочной полосы в аэропорту и лайнер на полной скорости выкатится за ее пределы.

Кроме того, выяснилось, что у самолета кончилось топливо. Поэтому было принято решение об экстренной посадке в поле близ села Убинского. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что непременно наградит экипаж «Уральских авиалиний».

Севший в поле Airbus A320 выпустили в 2004 году. Он начал летать почти 20 лет назад в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc. Непосредственно в «Уральских авиалиниях» борт выполнял рейсы с мая 2013-го, сообщил Telegram-канал Shot.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета / РИА «Новости»

Причины посадки выяснит следствие

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «360», что на самолете есть три независимые гидравлические системы. Поэтому отказ одной практически не влияет на полет. Но поломка всей гидравлической системы — это уже серьезно.

Летчик уточнил, что одновременный отказ всех трех систем маловероятен. Гидравлика отвечает за многие функции, в том числе за управление самолетом. Она как кровь в организме человека. Но, возможно, причина экстренной посадки была совершенно в другом.

Самолеты — очень дорогостоящая техника. Поэтому надо вкладывать деньги для того, чтобы самолеты летали безопасно, вовремя менять запчасти, проводить техническое обслуживание. Но во всем этом будет разбираться уже Следственный комитет. Александр Романов

Возгорание же, скорее всего, было связано с топливной системой, допустил пилот. Если двигатель выключился, то, вероятно, причиной была нехватка горючего — авиационного керосина.

Как действовал командир самолета

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов подтвердил, что посадить пассажирский самолет вне аэродрома — непростая задача. Но такие ситуации учтены, и для приземлений на грунт или воду существует специальный инструктаж.

Пилотов обучают, их тренируют, а соответствующие регламентирующие документы указывают, что необходимо делать экипажу в этой ситуации. Произошедшее как раз показало, что в «Уральских авиалиниях» этой подготовке уделяют должное внимание. Олег Смирнов

Командир корабля отлично произвел посадку, но главная его заслуга в том, что, несмотря на нестандартные условия приземления, ни пассажиры, ни экипаж не пострадали, подчеркнул эксперт.

Еще одно чудо?

По мнению Смирнова, не стоит сравнивать ЧП под Новосибирском с «чудом в Раменском», когда в августе 2019 года самолет Airbus A321, тоже принадлежащий «Уральским авиалиниям», совершил аварийную посадку на кукурузном поле.

«Там была другая ситуация: оба двигателя отказали из-за попавшей в турбины стаи птиц. Хотя исход тоже был благоприятный. Случай в Новосибирской области расследует специальная комиссия», — сказал собеседник «360».

Получить объективные данные помогут не только исследования механизма самолета, но и записи переговоров, радиопереговоров, черные ящики — самописцы.

Что будет с самолетом

Руководство «Уральских авиалиний» провело пресс-конференцию. Мастерство пилотов и действия бортпроводников получили высокую оценку. Однако на время следствия летчиков отстранили от полетов.

Сам A320 внешне не сильно поврежден, его обследуют технические специалисты. Но транспортировать лайнер с поля невозможно, поэтому его ждет судьба «коллеги» по авиакомпании, севшего четыре года назад в кукурузном поле Подмосковья, — самолет распилят.

Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что на эвакуацию понадобится не меньше месяца. Впоследствии самолет будет восстановлен и продолжит летать.