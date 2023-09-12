Происшествия 12 сентября 2023, 12:27 Пассажир севшего в поле самолета отправил девушке прощальное СМС Один из пассажиров севшего в поле самолета попрощался с девушкой в СМС РИА «Новости»

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Пассажир рейса «Уральских авиалиний», который удачно совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, напугал свою девушку, отправив ей прощальное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как пояснили журналисты, молодой человек послал трогательное СМС, когда экипаж решал, куда срочно сажать самолет, а стюардессы проводили инструктаж, что делать пассажирам при экстренной ситуации.

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«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», — написал пассажир.

Однако экстренная посадка в поле в Убинском районе Новосибирской области прошла успешно — 161 пассажир и шесть членов экипажа самолета остались невредимыми.

ЧП в воздухе произошло утром 12 сентября. В самолете, летевшем из Сочи в Омск, сломалась одна из трех систем гидравлики. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.