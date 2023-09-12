Происшествия 12 сентября 2023, 09:52 Пассажиры севшего в поле под Новосибирском самолета получат по 100 тысяч рублей Shot: пассажирам севшего в поле самолета выплатят по 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Новосибирском, получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

По его информации, всех пассажиров лайнера отправят в Омск на автобусах. Ранее одна из женщин, находившихся на борту, рассказала, что их доставили в пункт временного размещения, который организовали в ДК местного села.

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Для расследования ЧП с самолетом Росавиация создала специальную комиссию. Эксперты уже направились на место происшествия.

По предварительным данным, самолет во время рейса Сочи — Омск подал сигнал тревоги, а затем совершил посадку в поле Новосибирской области. Источник Shot заявил, что причиной стал отказ гидравлики — если бы самолет садился в Омске, то мог бы на полной скорости выкатиться за пределы ВПП.

Когда экипаж решил лететь в Новосибирск, у самолета кончилось топливо, поэтому воздушное судно пришлось сажать в поле. Эти данные пока не были подтверждены официально.