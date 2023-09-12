Происшествия 12 сентября 2023, 10:41 Минимум месяц потребуется на эвакуацию севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» Глава «Уральских авиалиний»: эвакуация севшего в поле самолета займет месяц Пресс-служба МЧС

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На эвакуацию экстренно севшего в поле Новосибирской области самолета потребуется не меньше месяца. С таким заявлением выступил гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что самолет будет восстановлен и продолжит летать.

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«Самолет мы восстановим. <…> Он не поломан», — указал Скуратов.

Также глава компании обратил внимание, что экипаж самолета отстранят от полетов на время расследования. По его словам, экстренную посадку пришлось совершить из-за отказа одной из гидросистем.

«При подлете к Омску отказала зеленая гидросистема. <…> Внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси», — добавил он.

По информации Минздрава Новосибирской области, за помощью медиков после случившегося обратились пять человек. У двоих были проблемы с давлением, у одного обращение связано с приступом астмы. Двоих направили на рентген с подозрением на ушибы.