Эксклюзив 12 сентября 2023, 14:01 «Паника пришла потом». Пассажиры севшего в поле Airbus рассказали о пережитых эмоциях Пассажиры севшего в поле Airbus поблагодарили пилотов за спасение жизней РИА «Новости»

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Понимание того, что Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области, и осознание опасности ситуации к пассажирам борта пришли уже после эвакуации. На борту панику предотвратили грамотные действия бортпроводников. Об этом пассажиры рассказали в беседе с «360».

Подготовка пассажиров

Жительница Омска Юлия Машарова призналась, что проспала практически весь полет — вылет из Сочи пришелся на ночь. Разбудили ее только перед планируемой посадкой в родном городе, но неожиданно самолет пошел на второй круг, а после всем сообщили, что из-за погодных условий рейс сядет в Новосибирске.

«Уже по пути в Новосибирск нам сказали, что будет аварийная посадка. Бортпроводники показали, как группироваться, как эвакуироваться, что вообще делать. Экипаж сделал все, чтобы пассажиры не поймали панику раньше времени», — заявила собеседница «360».

Юлия отметила, что все произошло очень быстро. Посадка оказалась очень мягкой, поэтому никто не пострадал. Все пассажиры, несмотря на нештатную ситуацию, вели себя достойно. Сидевшие около аварийных люков по инструкции открыли двери и выпустили аварийные трапы. Все вышли по очереди и отбежали подальше, в сторону леса.

«Паника пришла потом, когда уже все вышли и отбежали. Люди поняли, что произошло. Поплакали, поздравили друг друга со вторым днем рождения. Благодаря экипажу и слаженным действиям мы все сделали правильно», — заявила пассажирка.

Помощь на земле

Она добавила, что экипаж заранее подал сигнал бедствия на землю. Поэтому экстренные службы уже ждали аварийный рейс, но не знали, на каком именно поле он сядет.

«Когда мы приземлились, они находились в 15 километров от нас. Поэтому очень быстро приехали и пожарные, и скорая, и автобусы. Нас всех быстро собрали и увезли в поселок, где разместили в здании Дома культуры», — подчеркнула Юлия.

Она добавила, что на месте всех пассажиров осмотрели врачи, с некоторыми начали работать психологи, а для детей в кинотеатре включили мультфильмы, чтобы отвлечь от неприятных воспоминаний. Людей накормили горячей едой, а после для омичей организовали отдельную электричку, которая без остановок должна довезти людей домой.

«Сейчас мы едем. В дорогу дали воду и закуски, потому что шесть часов в пути. Очень гостеприимно было. Все негативные моменты сгладили», — заявила Юлия.

Благодарности пилотам

Пассажирка добавила, что хочет выразить слова огромной благодарности экипажу, который проявил мужество и спас множество жизней.

«В той ситуации все зависело от множества нюансов, маленьких мгновений. Поэтому все благодарны и восхищены пилотами и экипажем», — добавила она.

Еще одна пассажирка, Мария Буян, в беседе с «360» призналась, что еще не до конца осознала того, что ей пришлось пережить. Потому что перед и во время самой посадки никакого страха не было из-за четких и слаженных действий экипажа.

Команда четко сработала. Мы просто приземлились и вышли из самолета. Пилоты с нами не разговаривали, только бортпроводники общались, сказали, как себя вести, и все. Мария Буян пассажирка

Мария добавила, что во время полета ничто не говорило о том, что самолету придется садиться аварийно. Не было ни задымлений, ни аварийных звуков.

«Еще нет осознания того, что могло произойти и что все так благополучно закончилось», — добавила пассажирка.

Чудо на пшеничном поле

Выполнявший рейс из Сочи в Омск Airbus A320 перевозчика «Уральские авиалинии» аварийно сел в пшеничном поле рядом с селом Убинским Новосибирской области.

Как пояснил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, причиной смены аэропорта стал отказ гидросистемы самолета. Он отметил, что в Омске недостаточно длинная взлетно-посадочная полоса, поэтому экипаж принял решение уйти на посадку в Новосибирск. Долететь до другой воздушной гавани не хватило топлива, поэтому самолет аварийно сел в поле.