Общество 12 сентября 2023, 08:54 Пяти пассажирам потребовалась медпомощь после посадки самолета в поле под Новосибирском Минздрав: 5 человек из севшего под Новосибирском лайнера обратились за помощью РИА «Новости»

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Медицинская помощь после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области потребовалась четырем пассажирам. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Ранее стало известно, что медпомощь понадобилась одному человеку. У него поднялось артериальное давление, напомнили в ведомстве.

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После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы.

«Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи», — добавили в Минздраве.

Врачи из Убринской районной больницы сейчас дежурят в пункте временного размещения людей и готовы оказать медицинскую помощь при необходимости.

Самолет Airbus A320 экстренно сел в поле Новосибирской области утром 12 сентября. Он выполнял рейс Сочи — Омск, но не смог приземлиться в аэропорту назначения. Следственный комитет завел уголовное дело по факту случившегося. Росавиация создала специальную комиссию, которая будет разбираться в обстоятельствах произошедшего.