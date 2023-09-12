Происшествия 12 сентября 2023, 08:34 Пункт временного размещения для пассажиров севшего в поле самолета сняли на видео Пассажиров севшего в поле самолета под Новосибирском доставили в ПВР

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Пассажиров самолета Сочи — Омск, который экстренно сел в поле в Новосибирской области, доставили в пункт временного размещения. Одна из женщин, которая была на борту, ранее заявила, что их обогреют и накормят в Доме культуры в селе Московка.

Для расследования причин и обстоятельств ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» Росавиация уже сформировала специальную комиссию. Эксперты направились к месту посадки.

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Airbus А320 следовал из Сочи в Омск. Но не смог достичь пункта назначения, подав сигнал тревоги. Экстренную посадку пришлось совершить в поле Убринского района Новосибирской области.

На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Все обстоятельства происшествия выясняются.