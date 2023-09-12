Происшествия 12 сентября 2023, 08:14 «Посадили на поле, отбежали подальше от самолета». Пассажирка — о ЧП под Новосибирском Пассажирка самолета рассказала об экстренной посадке в поле под Новосибирском

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Одна из пассажирок самолета «Уральских авиалиний», рассказала подробности экстренной посадки в поле в Новосибирской области. По ее словам, им объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, после того, как воздушное судно приземлилось, все отбежали от него на расстояние. Видео с комментарием появилось в соцсетях и Telegram-каналах.

«Нас везли из Адлера в Омск, на подлете к городу сказали, что нелетная погода и перенаправляют нас в Новосибирск, потом объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях», — рассказала она.

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После произошла посадка самолета на поле. Женщина подчеркнула, что возгорания не было — «так один бок [самолета] немного закоптился».

На место посадки прибыли автобусы, пожарные. Ручную кладь пассажиров спустили. Люди разобрали свои вещи.

«Теперь на автобусах повезут в село Московка Новосибирской области, в дом культуры, там обогреют, накормят, а как потом [будут отправлять] неизвестно», — заключила она.