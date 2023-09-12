Происшествия 12 сентября 2023, 07:20 Направлявшийся в Омск самолет экстренно сел в поле Новосибирской области Травников: на борту экстренно севшего под Новосибирском лайнера было 170 человек Pxhere

Читать 360tv в

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. На борту находились 170 человек, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано», — заявил он.

Реклама

По его словам, все произошло в 09:44 (05:44 по московскому времени) в Убринском районе. Глава региона дал указание своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку максимально помочь МЧС в устранении последствий и помощи пассажирам.

Людей уже разместили в пункте временного пребывания — в районном доме культуры. Там их обеспечили горячим питанием, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Сочи, не смог сесть в Омске, он подал сигнал тревоги. Источник газеты «Известия» сообщил, что причиной экстренной посадки борта в Новосибирской области стали проблемы с гидросистемой.