Происшествия 12 сентября 2023, 09:21 Посадившие самолет в поле пилоты «Уральских авиалиний» смогли предотвратить трагедию Shot: при посадке в Омске самолет мог выкатиться за ВПП на полной скорости

Читать 360tv в

У самолета «Уральских авиалиний» отказала гидравлическая система, после чего экипаж опасался, что воздушному суду может не хватить длины взлетно-посадочной полосы в аэропорту Омска. В этом случае Airbus на полной скорости мог выкатиться за ее пределы, сообщил источник Telegram-канала Shot.

Он пояснил, что при отказе гидравлики у самолета не работают тормозящие заслонки на крыльях. Таким образом, пилоты, решив не лететь в Омск, смогли предотвратить ЧП большого масштаба.

Реклама

Однако при следовании борта в Новосибирск у самолета кончилось топливо. Поэтому было принято решение об экстренной посадке в поле близ села Убинского.

Людей доставили в пункт временного размещения. По данным регионального Минздрава, помощь медиков потребовалась пяти пассажирам. Двоих отправили на рентген с предварительным диагнозом «ушиб».