Происшествия 12 сентября 2023, 10:31 Экипаж севшего в поле самолета временно отстранят от полетов Глава «Уральских авиалиний»: экипаж севшего в поле самолета отстранят от полетов РИА «Новости»

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Экипаж самолета, экстренно севшего в поле в Новосибирской области, временно отстранили от полетов, заявил на пресс-конференции гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его словам, эта мера будет действовать до конца расследования ЧП.

«Экипаж будет отстранен однозначно, до конца расследования он будет на земле», — подчеркнул Скуратов.

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Он добавил, что сам будет беседовать с членами экипажа. Также им предстоит пообщаться с сотрудниками СК.

«[Экипаж] будет беседовать со Следственным комитетом, со мной», — заключил глава авиакомпании.

Самолет сел в поле утром 12 сентября. Известно, что борт выполнял рейс из Сочи в Омск. Точные причины экстренной посадки установят в ходе расследования. Также обстоятельства произошедшего выясняет Росавиация.

По данным Минздрава Новосибирской области, за помощью медиков обратились пять человек. У двоих предварительно выявили ушибы.

Командир воздушного судна Сергей Белов в комментарии «360» сообщал, что в настоящее время все хорошо.

«Все живы, здоровы», — кратко сказал он.