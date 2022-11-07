Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме: видео, подозреваемый, пострадавшие | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 19:40 Закрытые выходы, алкоголь без лицензии и другие нарушения. Главное о пожаре в костромском клубе «Полигон» Главное о пожаре в костромском ночном клубе «Полигон» Пресс-служба МЧС

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В ночь с 4 на 5 ноября, около 02:30, в костромском ресторане и ночном клубе «Полигон» начался пожар, в результате которого погибли 13 человек. Полиция уже задержала подозреваемого в поджоге. Ответить за случившееся придется не только ему, но и владельцам заведения. Все, что известно о ЧП, — в материале «360».

Главное о пожаре

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По версии следствия, пожар в клубе «Полигон» начался после конфликта двух посетителей, который перерос в массовую драку. Один из участников потасовки выстрелил из ракетницы, петарда попала в потолок.

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Погибли 13 человек — их тела вытащили из-под завалов. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Позднее выяснилось, что огонь перекинулся на помещение находившегося по соседству супермаркета «Пятерочка».

Горение удалось локализовать за два часа, однако ликвидация последствий продолжалась больше суток. Здание выгорело почти полностью.

После того как в клубе загорелись деревянные перекрытия, внутри начались паника и давка. Выжившие рассказали, что своими жизнями они обязаны местному жителю Андрею Кузьмину, который быстро сориентировался и нашел запасной выход. Он смог выбить дверь и вывести людей на улицу.

По словам самого Кузьмина, пожарные прибыли на место быстро, но зайти в помещения уже не могли из-за столбов черного дыма.

Спасатели сообщили, что сигнализация в клубе сработала штатно, благодаря этому из здания удалось эвакуировать 250 человек. Из соседнего дома, который тоже пострадал от задымления, вывели 15 жильцов.

Еще один посетитель «Полигона», Сергей Виноградов, рассказал Telegram-каналу Mash, что после того как пластиковый потолок вспыхнул и помещение стало заполняться едким дымом, он с еще несколькими людьми выбил окно и помогал выбраться находившимся внутри, а затем вылез сам.

Выйти через главный вход, по его словам, было сложно, поскольку там стояла «вертушка» — турникет, через который может пройти не больше одного человека за раз. «Известия» обратили внимание, что на такую систему посетители «Полигона» жаловались еще в 2017 году.

«Приходя в заведение, оплатив вход, проходишь турникеты, как в тюрьме. При пожаре просто невозможно будет выбежать на улицу. Попадая в помещение, становишься заложником клуба, не имеешь права выйти на улицу даже при экстренных случаях», — писал один из недовольных.

Очевидец рассказал «360», что во время пожара «вертушки» работали только на вход: чтобы выйти через них, людям пришлось выламывать конструкцию.

«Толпа была, охрану еле пропускали, чтобы они замки открывали. Пропускной пункт, „вертушка“, только на вход открывается, а на выход мы с ребятами его выламывали», — уточнил собеседник «360».

Что известно о клубе «Полигон»

Костромичи сообщили порталу76.ru, что «Полигон» — популярное в городе заведение, но там часто случались драки. Жители окрестных домов не раз жаловались на поведение посетителей ресторана-клуба силовикам, однако те не могли исправить ситуацию ни с постоянными потасовками, ни с тем, как нетрезвые посетители заведения вели себя вне его стен.

По данным Telegram-канала «112», несколько эвакуационных выходов «Полигона» были заблокированы, а МЧС не проверяло заведение, так как по бумагам оно относилось к категории малого бизнеса. Следствие также подтвердило, что в клубе «не планировались и не проводились» проверки, в том числе в сфере пожарной безопасности.

Правоохранители задержали директора компании «Империя» Наталью Беленогову, которая открыла кафе и ночной клуб «Полигон». Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщил Telegram-канал Shot, в последний раз плановую проверку в ресторане-клубе проводили в 2019 году, тогда нарушений комиссия Ростехнадзора и МЧС не нашли. После этого проверок не было, так как прежняя организация прекратила работу, о чем в письменном виде уведомила надзорные органы.

Беленогова заявила в суде, что частная компания якобы проводила проверку пожарной безопасности «Полигона» за месяц до пожара. При этом предпринимательница не стала отрицать факты нарушений: в заведении отсутствовали схемы эвакуации, а дополнительный вход был закрыт на ключ, который хранился в кабинете директора.

Интернет-издание Baza уточнило, что из семи эвакуационных выходов были открыты всего три.

Readovka также отмечала, что здание, где был расположен «Полигон», принадлежит депутату областной думы от партии «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Он заявил, что сдавал в аренду помещения и не имел отношения к работе клуба, а также пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В пресс-службе ЕР подчеркнули, что президиум генсовета партии приостановил членство Мирзоева на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления самого депутата.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что «Полигон» появился около 15 лет лет назад как простое кафе с шашлыком, но постепенно вырос во внушительный бизнес под руководством депутата облдумы. Кафе и ночной клуб, по данным источников, пользовались популярностью у военных — рядом находятся часть ВДВ, Академия РХБЗ (радиационной, химической, биологической защиты) и управление Следственного комитета.

При этом «Полигон» якобы незаконно продавал посетителям алкоголь. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что лицензия на этот вид деятельности у организации закончилась шесть лет назад.

«ВЧК-ОГПУ» уточнил, что большинство погибших нашли в курилке — девять человек находились в самом помещении. При этом, согласно российскому законодательству, с 2014 года запрещено курение в общественных местах, в том числе ресторанах, барах и клубах.

Издание Daily Storm заявило также об иске против ООО «Полигон»: «Российское авторское общество» требует от компании 68 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Что известно о подозреваемом

Полиция арестовала предполагаемого виновника пожара. Его обвиняют в причинении смерти двум или более лицам по неосторожности. Подозреваемый признал вину. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Очевидец рассказал «360», что мужчина участвовал в массовой драке, а выстрелил из охотничьей ракетницы случайно, когда его толкнули. Достал пиротехнику он якобы в целях самозащиты.

«Тот парень лез в драку, кто-то из толпы его ударил, он упал и выстрелил во время падения. Попал в светодиодный прожектор. Охрана его вывела, включили общий свет — и все увидели дым», — объяснил свидетель произошедшего.

По информации Telegram-каналов Baza и «112», подозреваемый — 23-летний житель Асбеста, военнослужащий Станислав Ионкин, участвовавший в спецоперации на Украине.

«ВЧК-ОГПУ» уточнил, что до этого мужчина проходил срочную службу во внутренних войсках под Тюменью кинологом, а в зону СВО отправился в мае по контракту, там он служил гранатометчиком.

Во время спецоперации военный получил ранение и контузию, его отправили на лечение сначала в Крым, а затем в Астрахань. Об этом порталу 76.ru рассказали родные подозреваемого. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.

Как и почему мужчина мог оказаться в ночном клубе, семья не знает. «112» сообщил, что в Кострому Ионкин прибыл на военную комиссию, которая должна была решить вопрос о его дальнейшей службе. Он хотел продлевать контракт в городе, однако не мог пройти комиссию из-за отсутствия нужных врачей, отметил «ВЧК-ОГПУ».

Родственники Ионкина не могут поверить в его причастность к случившемуся. Уголовные дела по факту гибели 13 человек в кафе «Полигон» по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина передали в главное управление ведомства.