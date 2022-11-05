Выбивший двери в загоревшемся кафе в Костроме рассказал подробности случившегося | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 21:43 Выбивший двери в загоревшемся кафе в Костроме рассказал подробности случившегося Выбивший двери в кафе «Полигон» костромич Кузьмин заявил, что не считает себя героем Телеканал "360"

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Костромич Андрей Кузьмин выбил двери в загоревшемся кафе «Полигон» и помог людям выйти из заведения. В интервью RT он рассказал подробности страшной ночи.

Мужчина отметил, что услышал хлопок, после которого помещение заволок повалил дым. Он увидел девушек, которые находились в паническом состоянии, после чего предпринял попытку выйти из горящего кафе. По его словам, страх в лицах посетителей заставил его принять меры.

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«После хлопка задымление пошло моментально. Я вынес эту дверь, мы выбежали на улицу — и буквально какие-то секунды перед тем, как я ее вышиб, уже дым шел. Когда мы выбежали на улицу, там просто были клубы черного дыма», — сказал Андрей.

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Он подчеркнул, что дверь удалось выбить не сразу. Ему пришлось сделать несколько попыток, чтобы открыть путь для спасения. По словам Кузьмина, пожарные приехали на место происшествия быстро, однако сразу в кафе не смогли из-за сильного задымления.

«Я не считаю себя героем, потому что я сделал то, что должен был сделать. В этой ситуации любой бы сделал так, как я», — добавил он.

ЧП произошло в ночь на 5 ноября. По предварительным данным, в клубе «Полигон» произошла потасовка. Один из посетителей во время драки выстрелил из ракетницы, после чего загорелся потолок, а помещение быстро заполонил дым и пламя. Подозреваемого задержали днем в субботу, молодой человек признал свою вину. По словам очевидца случившегося, выстрел произошел случайно, потому что парня толкнули.

Спасателям удалось эвакуировать 250 человек, жертвами возгорания стали 13 посетителей заведения, 12 из которых уже опознали. В Костромской области понедельник, 7 ноября, объявили днем траура по погибшим во время пожара.