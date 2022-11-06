Директор «Империи» рассказала о недавней проверке пожарной безопасности в кафе «Полигон» | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 16:46 Директор «Империи» рассказала о недавней проверке пожарной безопасности в кафе «Полигон» Директор «Империи» Беленогова сообщила о проверке пожарной безопасности в кафе «Полигон» "ВКонтакте"

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Директор фирмы «Империя», открывшей кафе «Полигон» в Костроме, Наталья Беленогова дала показания в суде. Она рассказала, что частная фирма проводила в кафе проверку пожарной безопасности буквально в прошлом месяце. Об этом написали «Известия».

Беленогова признала, что была ответственной за соблюдение мер пожарной безопасности в заведении. При этом она не стала скрывать, что в кафе отсутствовали схемы эвакуации и был закрыт дополнительный вход — ключи были у нее на рабочем месте.

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Директор «Империи» рассказала также, что, когда в кафе началась драка, предшествовавшая пожару, вызвала сотрудников Росгвардии, а когда огонь разгорелся, помогала посетителям выйти на улицу.

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Наталью Беленогову задержали по делу об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По официальным данным, на пожаре погибли 13 человек, писало «Утро.ру».

Собственник здания, в котором открыли кафе, — депутат костромской облдумы, член партии «Единая Россия» Ихтияр Мирзоев. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал исключить его из партии, если окажется, что он виновен в происшествии, сообщила «Политика сегодня». Однако Мирзоев на суде заявил, что сдавал помещения в аренду и не имел никакого отношения к работе «Империи».