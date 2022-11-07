Эксклюзив 07 ноября 2022, 16:28 «Сомневаюсь, что это он сделал». Дядя подозреваемого в деле о пожаре в кафе «Полигон» — о его причастности Дядя Ионкина не поверил в его причастность к пожару в кафе «Полигон» в Костроме РИА "Новости"

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Военнослужащий Станислав Ионкин, которого обвинили в поджоге клуба «Полигон» в Костроме, может быть не виноват в произошедшем. Об этом «360» сообщил его дядя Сергей Ворсин.

Мужчина признался, что не ожидал от племянника подобного поступка, однако до конца не верит в его причастность.

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«Я даже сомневаюсь, что это он сделал, честно говоря. Я не в курсе, что он в Костроме был. Что он там вообще делал? Нормальный парень, спокойный всегда, отзывчивый. О хулиганских поступках с его стороны я не слышал. Конечно, знаю, что служил в войсках», — заявил Ворсин.

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По его словам, после появления в СМИ информации о пожаре он сразу связался с родителями Ионкина, чтобы узнать подробности.

«Родители в шоке, я так думаю. Мы живем в разных городах с ними, я узнал все это, позвонил. Мама и не стала разговаривать особо. Просто написала, что сама не в курсе, сообщит все, как узнает», — добавил он.

Дядя отметил, что всю информацию черпает в СМИ, однако к ситуации у него возникло много вопросов.

«В новостях говорят, что там какая-то драка завязалась. Где он взял сигнальный пистолет? Как бы он его провез? На вокзалах стоят металлоискатели. Я поэтому и сомневаюсь, что это он сделал. Скорее всего, местные выстрелили, а на него все свалили. Вот и все», — заключил Ворсин.

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Огонь охватил здание на площади 3,5 тысячи квадратных метров, запасные выходы оказались закрыты. Спасатели ликвидировали возгорание только вечером.

По предварительным данным, причиной возгорания стала запущенная в потолок сигнальная ракета. В результате погибли 13 человек, 250 посетителей удалось эвакуировать.

Сообщалось, что Ярославский гарнизонный военный суд до 5 января отправил под арест Станислава Ионкина, который мог устроить пожар в клубе.