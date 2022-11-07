Подозреваемого в деле о пожаре в кафе «Полигон» арестовали | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 09:55 Подозреваемого в деле о пожаре в кафе «Полигон» арестовали Суд арестовал Ионкина, подозреваемого по делу о пожаре в кафе «Полигон» в Костроме РИА "Новости"

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Ярославский гарнизонный военный суд отправил под арест Станислава Ионкина, который мог устроить пожар в клубе «Полигон» в Костроме. Он проведет за решеткой два месяца. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Избрана мера пресечения в виде ареста сроком по 5 января», — заявили представители суда.

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Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Здание охватил огонь на площади 3,5 тысячи квадратных метров, запасные выходы были закрыты. Спасатели ликвидировали возгорание только вечером.

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По предварительным данным, причиной возгорания стала запущенная в потолок сигнальная ракета. В результате случившегося погибли 13 человек. Еще 250 человек удалось эвакуировать.

По факту случившегося открыли уголовные дела о халатности, о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Их передадут в Главное следственное управление СК РФ.