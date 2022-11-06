Вероятные причины гибели людей в костромском пожаре нашли в документах клуба «Полигон» | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 18:30 Вероятные причины гибели людей в костромском пожаре нашли в документах клуба «Полигон» Эксперт по пожарной безопасности Победоносцев: кафе «Полигон» переделали из торговой точки РИА «Новости»

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Перепланировка костромского кафе «Полигон» из торговой точки и минимальное исполнение требований пожарной безопасности могли стать причиной пожара. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев.

В документах раскрылся ряд несостыковок в планировке кафе. Есть подозрение, что здание перепрофилировали под сетевой магазин из торгового павильона.

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«Нарушения, я так полагаю, нарастали как снежный ком. Начиная от проекта перепланировки, где были допущены ошибки», — рассказал Победоносцев.

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Эксперт предположил, что предусмотренные проектом работы были сделаны «по самому минимуму требований пожарной безопасности» и без учета возраста строения. Там не единожды проводилась перепланировка, и неизвестно, учитывались ли возведенные стены и перегородки.

Победоносцев подчеркнул, что, когда изменяется конфигурация помещения, меняется и пожарная нагрузка на здание. Тогда требуется внесение изменений в проект и выпуск новой проектной документации.

Сообщается, что обрушившаяся в пожаре крыша заведения была из деревянные стропил, покрытых оцинкованным железом, и деревянной обрешетки. Стены изнутри обшили гипсокартоном поверх утеплителя.

Ранее владелец здания кафе Ихтияр Мирзоев заявил, что не имел отношения к работе заведения. Он якобы сдавал все помещения в аренду и не имеет отношения к работе компании, открывшей это заведение.