Вероятные причины гибели людей в костромском пожаре нашли в документах клуба «Полигон» | 360°

06 ноября 2022, 18:30
Вероятные причины гибели людей в костромском пожаре нашли в документах клуба «Полигон»
Эксперт по пожарной безопасности Победоносцев: кафе «Полигон» переделали из торговой точки
Перепланировка костромского кафе «Полигон» из торговой точки и минимальное исполнение требований пожарной безопасности могли стать причиной пожара. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев.
В документах раскрылся ряд несостыковок в планировке кафе. Есть подозрение, что здание перепрофилировали под сетевой магазин из торгового павильона.
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«Нарушения, я так полагаю, нарастали как снежный ком. Начиная от проекта перепланировки, где были допущены ошибки», — рассказал Победоносцев.
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Эксперт предположил, что предусмотренные проектом работы были сделаны «по самому минимуму требований пожарной безопасности» и без учета возраста строения. Там не единожды проводилась перепланировка, и неизвестно, учитывались ли возведенные стены и перегородки.
Победоносцев подчеркнул, что, когда изменяется конфигурация помещения, меняется и пожарная нагрузка на здание. Тогда требуется внесение изменений в проект и выпуск новой проектной документации.
Сообщается, что обрушившаяся в пожаре крыша заведения была из деревянные стропил, покрытых оцинкованным железом, и деревянной обрешетки. Стены изнутри обшили гипсокартоном поверх утеплителя.
Ранее владелец здания кафе Ихтияр Мирзоев заявил, что не имел отношения к работе заведения. Он якобы сдавал все помещения в аренду и не имеет отношения к работе компании, открывшей это заведение.
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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