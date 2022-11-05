Происшествия 05 ноября 2022, 21:49 Пожар в кафе «Полигон» в Костроме полностью ликвидировали — МЧС МЧС России: пожар в кафе «Полигон» в Костроме полностью ликвидирован Пресс-служба МЧС

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Пожар в кафе «Полигон» в Костроме полностью ликвидировали в 20:40, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Костромской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.

В тушении пожара МЧС задействовали 64 человека, 22 единицы спецтехники, сообщили в ведомстве. Пожар локализовали в 04:23, открытое горение ликвидировали в 07:29. Работы по разборке конструкций здания завершили в 16:48.

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Спасатели эвакуировали из здания250 человек. По предварительным данным, пожар в кафе начался из-за посетителя, который выстрелил в помещении из сигнальной ракетницы. В результате ЧП погибли 13 человек, сообщили в региональном отделе МЧС. В Костроме открыли горячую линию для пострадавших в результате пожара в кафе. Организовано дежурство психологов костромского МЧС. Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку.

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