Общество 28 марта 2024, 08:00 Сложная пересдача в ГИБДД и конец «наливайкам». Что изменится в России с 1 апреля В России с 1 апреля 2024 года вступят в силу новые законы и правила Коллаж: Nikolay Gyngazov / Elena Mayorova / Global Look Press / Freepik / Телеканал «360»

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В начале апреля в России проиндексируют социальные выплаты пенсионерам, в автошколах ужесточат правила пересдачи, а региональные власти смогут самостоятельно решать судьбу «наливаек» в жилых домах. Какие еще законы и нововведения вступят в силу — в материале «360».

1 Индексация пенсий и социальных выплат Правительство повысит размер выплат социальной пенсии на 7,5%. Это ежегодная индексация, в следующий раз плановое повышение будет 1 апреля 2025 года. Социальная выплата по старости, инвалидности второй группы, а также пенсии по потере кормильца и малочисленным народам Севера увеличатся с 7153 до 7733 рублей. Индексация также повлияет на размер пенсии у федеральных льготников, которые получают от 150% до 1500% от фиксированного размера социальной пенсии. Теперь сумма составит 7733 рубля. Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

2 Жилищные изменения Изменения сумм в платежках за ЖКУ С апреля 2024 года в некоторых квитанциях появится новая строка — «перерасчет потребления за прошлый период». Это касается тех собственников квартир, у которых есть приборы учета воды, электроэнергии, тепла и прочего. Однако новое правило затронет только тех владельцев квартир, кому еще не производили перерасчет за 2023-й. Поправки в Жилищный кодекс Согласно федеральному закону, с 1 апреля вступят в силу новые правила перепланировки и переустройства помещений в многоквартирном доме. Речь идет о переводе жилого помещения в нежилое и наоборот. Теперь предусмотрели обязательное согласование перепланировки или переустройства с органами местного самоуправления, при постановке на кадастровый учет и внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о новых границах и площади перепланированного помещения. Фото: Alexander Legky / Global Look Press В жилых домах искоренят алкомаркеты В начале февраля депутаты приняли в третьем чтении закон, призванный «обуздать» владельцев так называемых наливаек. Теперь у региональных властей появится возможность ограничивать или полностью запрещать продажу спиртного в алкогольных магазинах и точках общепита. В первую очередь новые правила коснутся заведений, расположенных в многоквартирных домах. Также местные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя, включая слабоградусные напитки (пиво и сидр) в барах и кафе, которые расположены в жилых домах. Ресторанов эти изменения не коснутся. 24 сентября Госдума приняла в первом чтении закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров / РИА «Новости»

3 Изменения и новые правила для автомобилистов Замена иностранных водительских прав Со второго месяца весны в силу вступают поправки в закон «О безопасности дорожного движения». В частности, они затронут процедуру получения и действительности иностранных прав. С 1 апреля 2024 года иностранные и международные водительские удостоверения признают недействительными по истечении одного года с даты получения вида на жительство или российского гражданства. Тем, кто захочет заменить иностранные права на российские, придется сдавать теоретический экзамен, чтобы управлять мотоциклами, легковыми автомобилями, мопедами, скутерами и квадроциклами. Водителей грузовых машин и автобусов, помимо теории, отправят и на практический экзамен. Однако изменения не распространяются на жителей России и Белоруссии, которые, например, планируют заменить белорусские права на российские. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press Изменение сдачи экзамена в ГИБДД с 1 апреля С апреля россиян ожидают сразу несколько нововведений, которые затронут процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав. Они коснутся статей 25 и 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения». Больше шансов на успех в практическом экзамене по вождению По новому регламенту будущим водителям при сдаче практики с инспекторами разрешат чаще ошибаться. Такие нововведения необходимы для снижения давления на экзаменуемых. Новое правило поможет повысить шансы на успешное прохождение испытания, несмотря на возможные мелкие промахи. Количество допустимых штрафных баллов увеличат с пяти до семи. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press Ужесточение требований для «серых» автошкол Одно из ключевых изменений коснется так называемых серых автошкол, которые не имеют достаточной материально-технической базы. С 1 апреля 2024 года инспекторы ГИБДД будут проверять автошколы на соответствие таким нормам, как необходимое оборудование, тренажеры, площадки для практики и классы. Если организация не обладает всем необходимым, она не получит лицензию или не сможет продлить действующую, а ее учеников не допустят к экзамену. Эксперты советуют будущим водителям заранее удостовериться в наличии необходимых документов у выбранной автошколы, чтобы избежать проблем при сдаче экзамена. Ужесточение сроков пересдачи практики вождения По новым правилам если ученик автошколы три раза подряд провалил экзамен, то сдать практику он сможет только через шесть месяцев. Раньше пересдавать экзамен разрешали спустя всего месяц. Тем не менее будущим водителям нельзя откладывать пересдачу насовсем — необходимо попробовать повторно сдать практику не позднее девяти месяцев со дня последней попытки. Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press Недопуск к практическому экзамену Также с 1 апреля не разрешат сдавать экзамен или выдавать водительское удостоверение некоторым категориям лиц. К экзаменам не допустят тех, кого лишили прав, кто игнорировал условия возврата водительского удостоверения по окончании срока лишения, а также тех, кто попался за рулем в нетрезвом состоянии или отказался от медосвидетельствования. Изменения порядка расчета утильсбора Апрельские изменения коснутся утилизационного сбора для машин, которые ввезли в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстан, Киргизию, Армению и Белоруссию. Ранее оформление через эти государства позволяло снизить таможенную стоимость. По новым правилам недополученные бюджетом налоги и сборы будут учитывать в составе утильсбора. Так, за растаможенные машины в ЕАЭС дополнительно придется заплатить таможенную пошлину, НДС и акциз — разницу между реально уплаченной суммой и акцизом, рассчитанным по мощности двигателя. За расчетом сбора будут следить сотрудники ФНС. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press «До 1 апреля у физических лиц была возможность платить пошлину на таможне за автомобиль по цене, установленной государством — членом ЕАЭС. И в некоторых странах, например в Киргизии, это было дешевле, чем в России, что влияло на стоимость машины для конечного покупателя», — объяснил «360» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Однако нововведение сильно не повлияет на число иномарок в российских автосалонах. Единственная ниша, которую, скорее всего, затронет новое правило, — автомобили премиального класса. Среднему сегменту, а также машинам китайских производителей не грозит сокращение ассортимента, заверил эксперт.