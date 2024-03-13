Эксклюзив 13 марта 2024, 19:41 Автоэксперт Хайцеэр опроверг сокращение ассортимента машин из КНР с 1 апреля Автоэксперт Хайцеэр: китайских машин на российском рынке не станет меньше РИА «Новости»

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В России с 1 апреля подорожают импортные автомобили, которые ввозятся через из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако это не значит, что китайских машин на рынке станет меньше. Такое мнение в комментарии «360» выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, опровергнув заявления ряда экспертов.

«До 1 апреля у физических лиц была возможность платить пошлину на таможне за автомобиль по цене, установленной государством-членом ЕАЭС. И в некоторых странах, например, в Киргизии, это было дешевле, чем в России, что влияло на стоимость машины для конечного покупателя», — указал специалист.

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Разница при этом, по его словам, могла быть в пределах от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Но сейчас, подчеркнул Хайцеэр, такой практики не будет.

«Но говорить о том, что машин станет меньше, некорректно. Возможно, у нас станет меньше автомобилей премиальных брендов, которых не было у официальных дилеров, и их ввозили через страны ЕАЭС», — пояснил собеседник «360».

В феврале правительство сообщило, что с 1 апреля налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, учтут в утильсборе. За расчетом сбора будут следить сотрудники ФНС.