Транспорт 20 марта 2024, 05:26 Водителям напомнили, кто должен поменять права с 1 апреля Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно поменять иностранные права на российские РИА «Новости»

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С 1 апреля вступают в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения». В частности, они устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на российские. О нюансах в новых правилах агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года вид на жительство или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — уточнил он.

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Россиянам, получившим права за границей, тоже необходимо заменить права на отечественные в течение года после возвращения на родину.

Новые правила не коснутся граждан Белоруссии и тех россиян, кто получил водительское удостоверение в соседней республике.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» предложили отменить в России транспортный налог. Авторы инициативы назвали его несправедливым, так как все водители могут платить одинаковую сумму, хотя кто-то ездит на машине ежедневно, а кто-то — лишь пару раз в год.