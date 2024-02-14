Общество 14 февраля 2024, 17:13 Депутат Гутенев: точки общепита с контрафактным алкоголем в жилых домах будут искоренять

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Точки общепита с круглосуточным режимом работы, которые торгуют контрафактным алкоголем в жилых домах, вскоре будут полностью искоренять. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Национальной службой новостей».

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия региональных властей в отношении «наливаек». По словам депутата, те власти, которые действительно хотят решить проблему с подобными торговыми точками, сделают это.

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«Точки, которые получили лицензию на организацию общепита, но круглосуточно продают алкоголь, будут искоренены. В ряде регионов ситуация будет более жестко определяться местной властью, где-то будет мягче, но тренд понятен», — отметил Гутенев.