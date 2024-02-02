Подмосковье 02 февраля 2024, 16:20 Жителям Солнечногорска разъяснили ситуацию с перерасчетом платы за отопление и горячую воду Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Ситуацию с начислением платы за ЖКУ в Солнечногорске объяснили в «Газпром теплоэнерго». Жителям, которые пострадали от перебоев с отоплением и горячей водой в январе, сделают перерасчет.

В период аномально низких январских температур в Солнечнгорске происходили перебои с отоплением и горячим водоснабжением. Жильцам этих домов скорректируют плату за коммунальные ресурсы. Оплачивать начисления за тепло и горячую воду не придется. В список вошли 145 МКД, с которыми «Газпром теплоэнерго» находится на прямых расчетах.

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Начисления по тарифу и размер снижения платы отразится в платежных документах за январь 2024 года.

«Газпром теплоэнерго МО»

Если остались вопросы, можно обратиться в Солнечногорский филиал «Газпром теплоэнерго» по телефонам: 8-495-540-84-25 (добавочный 53-144) и 8-926-390-31-00. Можно написать вопрос на электронную почту info.sg@50.gpte.ru. В обращении понадобится указать адрес и ФИО заявителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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